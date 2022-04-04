Минфин предлагает военные облигации в евро

Министерство финансов Украины впервые предлагает военные облигации по евро. Аукцион по размещению ценных бумаг пройдет 5 апреля.

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Инвесторам предлагают военные ОВГЗ в евро на сроком на 8 месяцев. Доходность этих облигаций пока неизвестна.

Также можно будет приобрести военные облигации в гривне сроком 7 месяцев и 1,5 года под 10−11% годовых. Доход от ОВГЗ не облагается налогом.

На прошедшем аукционе Минфин привлек в бюджет более 3 миллиардов гривен от размещения военных облигаций.

Как приобрести облигации

Приобрести ОВГЗ можно у первичных дилеров и брокеров. Минимальный порог для входа в такую инвестицию — 1 тысяча гривен. Именно от такой суммы предлагают бумаги следующие банки: Укргазбанк, Укрэксимбанк, Альфа-Банк, ПУМБ и Банк Пивденный, а также лицензионные брокеры — ICU, Универ Капитал, Dragon Capital, БТС Брокер.

Ощадбанк установил минимальный порог инвестиций в 50 000 грн.

Приватбанк и Кредобанк — в 100 000 грн.

Таскомбанк — 300 000 грн.

ОТП Банк и Райффайзен Банк — 500 000 грн.

Купить военные облигации от ICU с доходностью 11%. Для пользователей «Минфина» — без комиссий

Источник: МинФин