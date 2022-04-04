Финансы
Мегабанк присоединился к программе «Бонус к депозиту»
Мегабанк стал новым участником программы «Бонус к депозиту» на «Минфине».
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Акционное предложение
При оформлении гривневого вклада в Мегабанке вы получите от 0,3% до 0,9% бонуса от «Минфина» в зависимости от срока размещения депозита. Бонус добавляется к базовой процентной ставке депозита.
Как получить бонус от «Минфина»
Чтобы получить бонус, перед открытием депозита в Мегабанке заполните заявку на сайте «Минфина». А после этого — подтвердите размещение вклада по ссылке на нашем сайте.
Выплата бонуса от «Минфина» происходит в течение 32 дней после подтверждения депозита.
Оформить срочный депозит от Мегабанка и получить бонус от «Минфина»В акции участвуют депозиты
- Срок вклада: 3, 6, 9, 12 мес.;
- Минимальная сумма вклада: 10 000 гривен;
- У клиента не было депозитного вклада в банке более 180 дней.
В акции не участвуют депозиты:
- При указании недостоверных данных;
- Менее 10 000 гривен;
- Срок менее 3 месяцев;
- Открытые до подачи заявки.
Источник: МинФин