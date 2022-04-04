Финансы

Главное за понедельник: нефтегазовое эмбарго РФ, ЕБРР больше не будет финансировать Россию и Беларусь

Photo of Admin Admin Send an email 37 минут agoОбновлено: 4 апреля, 2022
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Нефтегазовое эмбарго РФ: об этом все больше говорят в ЕС

На фоне шокирующих фотографий зверства российской армии в Буче, в ЕС все больше говорят о нефтегазовом эмбарго РФ. Впрочем, не все страны готовы к самым решительным шагам. В среду, 6 апреля, представители стран-членов Евросоюза соберутся, чтобы это обсудить.

ЕБРР больше не будет финансировать Россию и Беларусь

Европейский банк реконструкции и развития принял решение прекратить финансирование России и Беларуси, в том числе и по текущим проектам.

Акции Twitter выросли более чем на 25% после того, как Илон Маск приобрел 9% акций социальной сети

Генеральный директор Tesla Илон Маск приобрел долю 9,2% в Twitter и стал крупнейшим внешним акционером.

Курс доллара и евро в Украине и мире

События, которые сейчас происходят на международных рынках, уже вскоре начнут влиять как на мировое курсообразование, особенно по паре евро/доллар, так и опосредованно на валютный рынок в Украине.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 37 минут agoОбновлено: 4 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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