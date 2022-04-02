Война замедлила или поставила на паузу работу 86% украинских компаний

Война причинила ущерб — замедлила, уменьшила и даже остановила — 86% украинских компаний. Об этом сообщили в Киевской школе экономики с ссылкой на результаты исследования компании Gradus Research.

фото: Закон и Бизнес

2

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Отвечая на вопрос „Какая помощь от правительства нужна вам сегодня?“, предприниматели на первое место поставили налоговые каникулы (37%). На втором, с большим отрывом — помощь с логистикой (17%)», — говорится в исследовании.

Предприниматели всеми силами пытаются спасти свое дело от закрытия. Для этого украинский бизнес прибегает к отраслевой трансформации. Каждый пятый (21%) начал этот процесс, 16% уже имеют результат и столько же планируют приобщиться к трансформации.

Сложные для бизнеса времена сказываются на фонде заработной платы и закупках — всего 3−5% бизнеса увеличили эти выплаты, расценивая их как социальную помощь, 14−19% выполняют выплаты на довоенном уровне. Остальные либо снизили, либо вообще прекратили выплаты — 39% не выплачивают заработную плату, а 29% остановили отчисления поставщикам.

Читайте также: Часть ФОПов до конца войны могут не платить единый налог

Какие отрасли больше всего пострадали

В Минэкономики сообщили, что от войны в Украине больше пострадали те отрасли экономики, где невозможно наладить дистанционную работу.

«В частности, на сегодняшний день у нас совсем нет сферы авиаперевозок, так же пострадали морские перевозки, портовая инфраструктура», — сказал первый заместитель министра экономики Денис Кудин.

Кудин добавил, что также пострадали те бизнесы, которые работают напрямую с людьми.

По оценкам Министерства экономики, в I квартале 2022 года ВВП Украины сократится на 16%.

Читайте также: Экономика Украины в этом году сократится на пятую часть — ЕБРР

Источник: МинФин