Майнеры добыли уже 19 миллионов биткоинов

В пятницу, 1 апреля, майнеры добыли юбилейный 19-миллионный биткоин. Это событие состоялось на блоке 730 002, сообщает ForkLog.

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На момент написания добыто около 90,48% от общей эмиссии цифрового золота, которая ограничена 21 млн BTC. Остальные 10% будут добывать 119 лет — до февраля 2140 года.

Согласно алгоритму, заложенному основателем биткоина под псевдонимом Сатоши Накамото, вознаграждение сокращается на 50% каждые 210 000 блоков. Сейчас майнер получает 6.25 BTC за каждый блок. Ожидается, что в следующий раз вознаграждение уменьшится в 2024 году.

18-миллионную монету добыли 19 октября 2019 года.

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Источник: МинФин