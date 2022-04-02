Финансы

Инфляция в еврозоне в марте поставила очередной рекорд — 7,5%

Photo of Admin Admin Send an email 55 минут agoОбновлено: 2 апреля, 2022
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Общая инфляция в еврозоне в марте достигла 7,5% в годовом исчислении. Об этом пишет CNBC со ссылкой на данные Европейского статистического управления Евростата, опубликованным в пятницу.

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Данные опубликованы в то время, когда вторжение России в Украину вновь вызвало экономическую неопределенность. Некоторые экономисты задаются вопросом, войдет ли еврозона в рецессию в 2022 году, что европейские официальные лица до сих пор отрицают.

Премьер-министр Италии Марио Драги, например, заявил на прошлой неделе, что вторжение в Украину принесет экономический ущерб, но не рецессию.

ЕС принял беспрецедентные меры, чтобы наказать Россию за ее решение вторгнуться в Украину и эти санкции сказываются на самой экономике еврозоны.

Кроме того, есть и другие побочные эффекты войны, в первую очередь, более высокие цены на энергоносители, которые подстегивают инфляцию по всему блоку.

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Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 55 минут agoОбновлено: 2 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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