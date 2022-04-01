В Раде поддержали увеличение налогов для компаний, работающих в РФ

В Верховной Раде поддержали в первом чтении закон, предусматривающий увеличение налогообложения для международных компаний, работающих одновременно в Украине и России. Об этом сообщил глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев.

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К таким компаниям будут применять коэффициент 1,5 к ставкам налога на прибыль предприятий, экологического налога, ренты и налога на имущество.

С аналогичной инициативой выступают и в Польше.

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В настоящее время из России вышло более 400 международных компаний, но многие из них продолжают деятельность в стране-агрессорке, но не инвестируют в развитие. Среди них, AstraZeneca, Bayer, Credit Suisse, Danone, Hilton, Hyatt, Johnson & Johnson, Merck, Nestle, Pfizer, Siemens.

В то же время, есть компании, которые продолжают деятельность в России без ограничений. Среди таких: Acer, Alibaba, Asus, Huawei, Lenovo, Leroy Merlin, Metro, Raiffeisen Bank, Xiaomi.

Автор:

Редактор ленты новостей

Ярослав Голобородько

Пишет на темы:

Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта

Источник: МинФин