В Раде поддержали увеличение налогов для компаний, работающих в РФ
В Верховной Раде поддержали в первом чтении закон, предусматривающий увеличение налогообложения для международных компаний, работающих одновременно в Украине и России. Об этом сообщил глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев.
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К таким компаниям будут применять коэффициент 1,5 к ставкам налога на прибыль предприятий, экологического налога, ренты и налога на имущество.
С аналогичной инициативой выступают и в Польше.
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В настоящее время из России вышло более 400 международных компаний, но многие из них продолжают деятельность в стране-агрессорке, но не инвестируют в развитие. Среди них, AstraZeneca, Bayer, Credit Suisse, Danone, Hilton, Hyatt, Johnson & Johnson, Merck, Nestle, Pfizer, Siemens.
В то же время, есть компании, которые продолжают деятельность в России без ограничений. Среди таких: Acer, Alibaba, Asus, Huawei, Lenovo, Leroy Merlin, Metro, Raiffeisen Bank, Xiaomi.
Автор:
Редактор ленты новостей
Ярослав Голобородько
Пишет на темы:
Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: МинФин