Финансы

Согласно стратегии: страны ОПЕК+ одобрили наращивание нефтедобычи в мае

Photo of Admin Admin Send an email 27 минут agoОбновлено: 1 апреля, 2022
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Страны ОПЕК+ в мае продолжат плановый рост добычи нефти. Увеличат ее на 432 тыс. баррелей в сутки. Об этом говорится в коммюнике организации, которые было опубликовано после заседания 31 марта.

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Объем на который повышается добыча был запланирован уже заранее. Поэтому сюрпризом решение не стало. «Подтвердить план по корректировке добычи и механизм ежемесячной корректировки, утвержденный на 19-м заседании ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также решение скорректировать общую добычу на 0,432 млн баррелей в сутки в мае 2022 года», — говорится в релизе.

Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 5 мая. Ожидается, что по ее итогам страны также продолжат увеличивать добычу нефти.

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Как ОПЕК+ снимает ограничения

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу на 9,7 млн баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал производство на 400 тыс. баррелей в сутки. На март ограничения ОПЕК+ составляют 2,56 млн баррелей в сутки, на апрель — 2,16 млн.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 27 минут agoОбновлено: 1 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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