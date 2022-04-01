Курс рубля больше не показывает реальное состояние экономики — Белый дом

В Белом доме заявили, что курс рубля больше не показывает реального состояния экономики РФ. Об этом сказала директор по коммуникациям Кейт Бэдингфилд.

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Бедингфилд заявила, что центробанк РФ и правительство искусственно поддерживают курс рубля и потому его больше нельзя считать показателем состояния местной экономики.

«В первые несколько дней после начала войны рубль был надежным показателем того, в каком состоянии находится российская экономика, но сейчас это не так, частично из-за искусственных шагов», — заявила Бедингфилд.

На 1 апреля 12:44 по Киеву курс составляет 83,38 рубля за 1 доллар. Своего минимума рубль достиг 7 марта — 143 рубля за 1 доллар.

Напомним, что Банк России рекомендовал кредитным организациям скорректировать подходы к установлению курсов купли-продажи иностранной валюты клиентам-юрлицам.

«Курс рубля реально искусственно держат за счет некоторых нюансов их межбанковского рынка и запрета продажи российских ценных бумаг в портфеле иностранцев и вывода ими валюты после этих продаж», — рассказал аналитик «Минфина» Алексей Козырев.

Впрочем, официальный курс рубля отличается от реального, «на практике он скачет и находится в пределах до 100 рублей, а на пике паники доходило до 200 рублей».

Источник: МинФин