Путин угрожает прекратить экспорт газа в Европу

Путин подписал указ о прекращении экспорта газа в Европу в случае отказа от оплаты в рублях, сообщает Интерфакс.

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На открытии совещания по развитию авиационной отрасли Путин сообщил, что указ касается перевода расчетов за газ с «недружественными странами» в рубли.

Согласно указу, для оплаты газа покупатели должны открывать счета в рублях в банках РФ с 1 апреля.

Он также добавил, что действующие контракты на поставку газа будут расторгнуты, если покупатели из «недружественных стран» не выполнят новые условия оплаты.

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Источник: МинФин