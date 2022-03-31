Компенсацию за уничтоженное жилье можно будет получить квадратными метрами: в Раде зарегистрирован законопроект

Лидер партии «Слуга народа», народный депутат Елена Шуляк надеется, что парламент в ближайшее время рассмотрит законопроект, что позволит украинским гражданам получить компенсацию за уничтоженное и поврежденное во время войны жилье квадратными метрами, передает Интерфакс-Украина.

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«В парламенте уже зарегистрирован законопроект № 7198. Мы надеемся, что он обязательно будет рассмотрен на следующей сессии. Он касается того, что люди, потерявшие свое жилье, дома, которые разрушены или повреждены, они обязательно сегодня регистрируются через „Дію“ и будут иметь право получать компенсацию не деньгами, а квадратными метрами», — сказала Шуляк на брифинге в среду во Львове.

По ее словам, законопроект предусматривает определенные ограничения — 150 кв. метров.

Депутат также отметила, что согласно законопроекту граждане Украины смогут выбрать населенный пункт, в котором они захотят жить, независимо от того, где были их уничтожены и повреждены квартиры или дома.

Заявку можно подать через «Дію»

Украинцы могут подавать заявление на возмещение потери жилья в результате боевых действий в мобильном приложении «Дія». Подача заявок доступна с 29 марта

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Как подать заявку в «Дії»

Обновите приложение до последней версии

Войдите в «Дію» и нажмите → Услуги → Сообщения о поврежденном имуществе

Заполните форму, указав всю необходимую информацию.

После заполнения формы и ее регистрации вы можете загрузить заявление в PDF или получить на электронную почту.

Далее ждите информации о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством в ближайшее время.

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Источник: МинФин