Финансы

Украина получит кредит в 300 млн евро от Французского агентства развития

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 30 марта, 2022
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28 марта 2022 г. Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал договор с Французским агентством развития о получении кредита в размере 300 млн евро на льготных условиях.

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Кредит предоставляется по фиксированной процентной ставке в размере 1,04% годовых на 15 лет, с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком на пять лет со дня заключения кредитного договора.

Средства будут использованы для финансирования государственного бюджета.

Почему Украине срочно нужны деньги

Как писал «Минфин», из-за нападения России наша страна уже потеряла более $1 триллиона. Падение ВВП составляет 35%. Такие цифры озвучил премьер-министр Денис Шмигаль.

«Ущерб, рассчитанный косвенным способом, с учетом потерь в последующие годы — составляет более триллиона долларов», — сказал Шмигаль.

Премьер также отметил, что подсчет пока экспертный, но ущерб структурирован.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 30 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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