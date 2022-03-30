Вкладчики МР Банка уже получили более 100 млн грн от ФГВФЛ

Уже за первые три дня, когда Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к выплате гарантированного возмещения, вкладчики М Р Банка получили более 100 млн грн. Об этом сообщает ФГВФЛ.

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«Благодаря автоматизированной системе Фонда удалось, несмотря на войну, не только досрочно начать выплату гарантированного возмещения, но и обеспечить эффективность этого процесса», — отмечают в Фонде.

ФГВФЛ приступил к выплате гарантированного возмещения вкладчикам М Р Банка 25 марта. В настоящее время выплачено более 100 млн. грн., что составляет 10% от общей гарантированной суммы.

Где получить средства

Получить возмещение вкладчики М Р Банка смогут в отделениях одного из банков-агентов, подключенных к процессинговому центру Фонда. В частности это Приватбанк, Идея Банк, Правэкс банк, Кредобанк, Укргазбанк, ПУМБ, банк Пивденный, Универсал банк, Ощадбанк.

В настоящее время совместно с банками-агентами Фонд изучает возможность создания условий для получения возмещения удаленно путем зачисления средств на счет в банке-агенте, не посещая отделения банков.

Кроме того, для предоставления возможности получить возмещение удаленно Фонд обратился к разработчикам «Дия».

Что произошло с банком

Как сообщал «Минфин», Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать находящиеся под контролем РФ банки. Речь идет о М Р Банке, который на 100% принадлежит ПАО «Сбербанк России» и Проминвестбанке, который на 99,77% принадлежит Государственной корпорации развития «ВЕБ.РФ».

Источник: МинФин