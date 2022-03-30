Новый законопроект: финансируешь Россию — платишь больше налогов в Украине

Компании, финансирующие агрессию России, будут платить больше налогов на восстановление Украины. Заместитель председателя Налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк заявил, что зарегистрировал с коллегами законопроект № 7232, который введет эту простую формулу для всех иностранных компаний, пытающихся усидеть на двух стульях — работать в Украине и не выходить из российского рынка.

фото: news.dtkt.ua

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В частности, речь идет о компаниях Metro, Auchan, Leroy Merlin и других, которые продолжают работать в стране-агрессоре, несмотря на ее жестокую войну.

Что ждет украинские филиалы таких бизнесов:

Повышенное налогообложение — ставки налогов на прибыль предприятий, экологического налога, ренты и налога на имущество будут выше в 1,5 раза;

Обязанность сообщать о сохранении материнской компанией экономических связей с государством-агрессором (государство тоже будет мониторить и проверять информацию, чтобы никого не упустить);

Список таких компаний будет публично доступен на сайте ДПС — украинцы должны знать «героев» в бренд-лицо.

«Жду, что сегодня комитет поддержит инициативу и в ближайшее время парламент примет ее в зале. Невозможно оставлять безнаказанными компании, которые своими налогами финансируют десятки самолетов, тысячи ракет и миллионы автоматов, которые разрушают украинские города и убивают украинцев», — добавил Ярослав Железняк.

Законопроект производился по соответствующим стандартам OECD, поэтому можно призвать другие страны применить аналогичные нормы.

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Как писал «Минфин», лидер партии «Слуга народа», народная депутат Елена Шуляк надеется, что парламент в ближайшее время рассмотрит законопроект, который позволит украинским гражданам получить компенсацию за уничтоженное и поврежденное во время войны жилье квадратными метрами.

Источник: МинФин