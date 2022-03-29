Финансы

Украина потеряла почти $565 миллиардов из-за войны — Минэкономики

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 29 марта, 2022
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В Украине продолжают считать ущерб, нанесенный в результате вторжения России. В настоящее время сумма составляет $564,9 миллиарда. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Фото: Атака российского танка на жилой дом в Мариуполе 11.03.2022 / Евгений Малолетка AP

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Эти потери в правительстве называют одноразовыми и подчеркивают, что сумма, к сожалению, будет расти.

Оценка потерь включает не только вред от непосредственных разрушений, но и все последствия, включая ухудшение экономической ситуации в государстве, рост безработицы, блокирование торговли, снижение потребительского спроса и т. д.

В настоящее время структура разрушений следующая:

  • $119 млрд — потери инфраструктуры (разрушены и повреждены почти 8 тыс км дорог, десятки железнодорожных станций, аэропорты);
  • $112 млрд — потери ВВП в 2022 году;
  • $90,5 млрд — потери гражданского населения (10 млн кв. м жилья, 200 тыс автомобилей, продовольственное обеспечение 5 млн человек);
  • $80 млрд — потери предприятий и организаций;
  • $54 млрд — потери прямых инвестиций в украинскую экономику;
  • $48 млрд — потери государственного бюджета.

Украина, несмотря на все препятствия, будет добиваться взыскания с агрессора компенсационных выплат. Как по судебным решениям, так и за счет передачи нашему государству замороженных активов РФ, подчеркнула Свириденко.

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«Зло обязательно будет наказано и Россия на себе почувствует всю тяжесть собственных преступных действий на территории Украины», — отметила министр.

Напомним, что ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что ущерб от действий российских оккупантов в Украине составляет от трети до половины ВВП страны. По предварительным данным, речь шла о $500 млрд.

Автор:

Редактор ленты новостей

Ярослав Голобородько

Пишет на темы:
Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 29 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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