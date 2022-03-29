НБУ рассказал, сколько банки получили рефинансирования за месяц войны

Как сообщил НБУ по запросу «Минфина», с 24 февраля по 23 марта 2022 года регулятор предоставил подопечным рефинансирование на общую сумму 74,3 млрд грн. Это обеспеченные и бланковые (беззалоговые) кредиты.

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Общая сумма задолженности по кредитам рефинансирования Национального банка достигла 131,8 млрд грн.

В Нацбанке уточнили, что задолженность по бланковым кредитам сократилась до 13 млрд грн. Но не назвали ни точное число прокредитованных банков, ни имен крупнейших заемщиков, сославшись на банковскую тайну.

Вместе с тем, регулятор признал, что предоставляет кредиты рефинансирования в рамках действующих военных ограничений.

«Национальный банк продолжает осуществлять регулирование и надзор за банками согласно действующему законодательству с учетом определенных ограничений на время военного положения, позволяющих обеспечить поддержку ликвидности и платежеспособности банков для выполнения им своих обязательств перед кредиторами и вкладчиками, в то же время исключают неэффективное использование банковских ресурсов НБУ, прежде всего, заботится об интересах граждан Украины, являющихся клиентами и вкладчиками банков, а также о стабильности системы», — говорится в ответе пресс-службы Национального банка.

Кто и сколько может получить рефинансирования

Напомним, что, согласно постановлению Нацбанка № 22 от 24 февраля («Об особенностях поддержки ликвидности банков в период действия военного положения»), банки имеют право получить бланковое рефинансирование НБУ в размере 30% остатков на счетах физлиц по состоянию на 23 февраля.

При этом на такие кредиты не могут рассчитывать банки, чьи акционеры представляют страну агрессора. А также банки, отнесенные в категорию проблемных, хотя в отношении проблемщиков может приниматься отдельное решение правления Нацбанка после рассмотрения их вопроса в индивидуальном порядке.

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Источник: МинФин