Великобритания выделит Украине 3 миллиона фунтов на поддержку ученых

Правительство Великобритании выделяет пакет в размере 3 млн фунтов стерлингов для поддержки украинских ученых. Об этом сообщает mind.ua со ссылкой на пресс-службу Правительства Великобритании.

Фото: economictimes.indiatimes.com

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Также правительство Британии приняло решение приостановить финансируемое из госсредств сотрудничество в сфере исследований и инноваций со стратегически важными для Кремля российскими университетами и компаниями.

В правительстве Великобритании отмечают, что их цель — ввести меры, которые негативно повлияют на Россию и тесно связанных с Кремлем лиц и организаций, но не наказывать отдельно взятых российских ученых, имеющих «добродетельные научные интересы».

Отмечается, что все выплаты по российским проектам, финансируемым из британских государственных средств, приостанавливают, и новых проектов сотрудничества не будут начинать.

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Помощь Британии

24 марта Великобритания сообщила, что предоставит Вооруженным силам Украины 6 тыс. новых оборонных ракет и 25 млн фунтов стерлингов.

Новое финансирование Великобритании из Фонда конфликтов, стабильности и безопасности поможет выплатить зарплату украинским солдатам, пилотам и полицейским, а также обеспечить оснащение ВСУ высококачественным оборудованием.

«Всемирная служба BBC получит дополнительно 4,1 млн фунтов стерлингов для помощи в создании контента, который будет противодействовать дезинформации о войне в Украине», — добавил премьер-министр Борис Джонсон.

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Источник: МинФин