Кабмин ограничил срок подачи заявок на 6500 гривен помощи
Кабинет Министров Украины постановил, что последним днем подачи запросов для получения помощи в рамках программы «єПідтримка» является 31 марта 2022 года. Об этом говорится в постановлении правительства № 367 от 26 марта.
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Программа «єПідтримка»
Как писал «Минфин», украинцы, потерявшие работу из-за войны, получат одноразовую материальную помощь от государства в 6,5 тыс. грн. Кабмин выделил на эти цели 21,45 млрд грн. Средства будут выплачиваться в рамках программы «єПідтримка». Помощь оказывается застрахованным лицам:
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на условиях трудового договора (контракта),
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гиг-контракта,
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иного гражданско-правового договора,
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на других основаниях, предусмотренных законом,
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физическим лицам-предпринимателям.
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Относительно ФЛП — постановление оговаривает, что это должны быть предприниматели, страхователи которых одновременно соответствуют следующим признакам:
- состоят на учете как плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в отдельных административно-территориальных единицах по перечню, утверждаемому Кабмином по представлению ГСЧС;
- предоставили в установленном законодательством порядке налоговую отчетность за четвертый квартал 2021 или годовую отчетность за 2021 год;
- являются бюджетными учреждениями, фондами общеобязательного государственного страхования.
Как получить 6500 грн: инструкция
Заявку можно подать даже если уже получена помощь за вакцинацию.
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Источник: МинФин