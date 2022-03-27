Финансы

Кабмин ограничил срок подачи заявок на 6500 гривен помощи

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 27 марта, 2022
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Кабинет Министров Украины постановил, что последним днем подачи запросов для получения помощи в рамках программы «єПідтримка» является 31 марта 2022 года. Об этом говорится в постановлении правительства № 367 от 26 марта.

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Программа «єПідтримка»

Как писал «Минфин», украинцы, потерявшие работу из-за войны, получат одноразовую материальную помощь от государства в 6,5 тыс. грн. Кабмин выделил на эти цели 21,45 млрд грн. Средства будут выплачиваться в рамках программы «єПідтримка». Помощь оказывается застрахованным лицам:

  • на условиях трудового договора (контракта),

  • гиг-контракта,

  • иного гражданско-правового договора,

  • на других основаниях, предусмотренных законом,

  • физическим лицам-предпринимателям.

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Относительно ФЛП — постановление оговаривает, что это должны быть предприниматели, страхователи которых одновременно соответствуют следующим признакам:

  • состоят на учете как плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в отдельных административно-территориальных единицах по перечню, утверждаемому Кабмином по представлению ГСЧС;
  • предоставили в установленном законодательством порядке налоговую отчетность за четвертый квартал 2021 или годовую отчетность за 2021 год;
  • являются бюджетными учреждениями, фондами общеобязательного государственного страхования.

Как получить 6500 грн: инструкция

  • Авторизируйтесь в Дия и выберите услугу еПоддержка
  • Выберите карту еПоддержка. Если у вас ее еще нет, здесь вы можете узнать, как ее оформить: https://e-aid.diia.gov.ua/#card
  • Нажмите «Получить помощь»
  • Ожидайте зачисление средств в течение суток

    • Заявку можно подать даже если уже получена помощь за вакцинацию.

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    Источник: МинФин

    Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 27 марта, 2022
    0 0 1 минута чтения
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    Admin

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