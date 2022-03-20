Цены на АЗС: топливо подешевело на 5-10 гривен за литр

Розничные сети АЗС 19 марта резко снизили цены на бензины и дизельное топливо. Об этом сообщает enkorr.ua, ссылаясь на оперативный мониторинг Консалтинговой группы А-95.

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В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подешевели на 9,68−10,10 грн/л до 33,32−33,42 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях потеряло 7,85 грн/л до 37,05 грн/л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» (Авиас, ANP, Укрнефть и др. — всего 1 540 станций) снизила цены на бензин и дизельное топливо на 5−7 грн/л.

В таких сетях как AMIC, Shell, БРСМ-Нефть, Chipo, Motto, BVS, UPG и других топливо подешевело на 2−11 грн/л. (см. табл).

В результате 19 марта средняя цена «двойки» по Украине снизилась на 7,86 грн/л, до 33,69 грн/л, пятерки — на 7,84 грн/л, до 34,42 грн/л, а цена дизтоплива — до 37,17 грн/л (-5,85 грн./л).

Цены на бензин, дизтопливо, газ на АЗС УкраиныКонтекст

18 марта вступил в силу принятый Верховной Радой 15 марта закон, предусматривающий отмену акциза на горючее и снижение ставки НДС с 20% до 7% на время военного положения.

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Одновременно с ним начал действовать новый порядок расчета предельных цен. Согласно ему стандартный бензин должен стоить 33,37 грн/л, ДТ — 37,05 грн/л.

Бензин

Источник: МинФин