Половине опрошенных бизнесов хватит финансовых резервов на несколько месяцев

О финансовой устойчивости на несколько месяцев сообщили 43% опрошенных Европейской Бизнес Ассоциацией членских компаний. Еще почти треть, а именно 28% имеют запас устойчивости на полгода, а 17% имеют финансовые резервы на год или больше. И только 6% сообщают, что финансовые ресурсы компании уже исчерпаны.

8

Также почти половина опрошенных руководителей компаний (46%) планируют воспользоваться заявленными государством методами поддержки бизнеса. При этом у 29% еще нет соответствующего решения, а 23% не планируют получать помощь от государства.

Среди анонсированных путей поддержки большинство руководителей компаний, а именно 65%, будут предлагать сотрудникам получить помощь 6,5 тыс. грн в рамках еПоддержки. Также 50% планируют воспользоваться отсрочкой налоговых платежей и возможностью не платить ЕСВ за сотрудников, участвующих в защите страны в рядах ВСУ или терробороны.

В опросе не учитывались новые шаги поддержки бизнеса, предложенные проектом закона № 7137-д, принятым Верховной Радой.

Ранее «Минфин» сообщал, что по предварительным расчетам, прямые потери Украины от войны составляют $565 млрд. Об этом рассказал глава Кабмина Денис Шмигаль.

По его словам, в правительстве уже работает специальная комиссия, занимающаяся оценкой потерь украинской экономики от вторжения агрессора. Речь идет, в частности, о разрушенной инфраструктуре, недопоступлении в бюджет, падении экспорта и т. д.

Источник: МинФин