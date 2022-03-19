Фондовый рынок продолжит падение — прогноз миллиардера

Инвестор-миллиардер Леон Куперман дал свой прогноз ближайшей ситуации на рынке. По его мнению, акции продолжат падать из-за нападения России на Украину и ужесточения денежно-кредитной политики центральных банков, сообщает Investing.

1

С начала года американские и мировые фондовые индексы резко упали, поскольку центральные банки готовились прекратить свою поддержку экономики, введенную в эпоху пандемии, а после нападения Россией на Украину инвесторы были ошеломлены. S&P 500 за год снизился на 8,7%.

Уверенность Купермана в том, что акции упадут еще глубже, означает, что он будет «жестко продавать» любой рост акций. По словам 78-летнего ветерана-инвестора, который является генеральным директором Omega Advisors, ситуация в Украине серьезная для инвесторов, так как очень сложно понять, что будет дальше. Кроме этого Куперман раскритиковал фискальную и денежно-кредитную политику США, которая, по его мнению, была «крайне неуместной» и способствовала накоплению долга и инфляции.

Что покупать

По словам Купермана, в США все еще можно найти несколько хорошо работающих и дешевых компаний, в частности, акции энергетических компаний, учитывая недавний рост цен на нефть и другие сырьевые товары.

Читайте также: Хедж-фонды спасаются от нестабильности. Куда перетекают инвестиции

Куперман отметил, что он придерживается технологических гигантов Microsoft и Google. Он заявил, что не считает их «слишком переоцененными».

Источник: МинФин