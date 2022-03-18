Валюта в Украине и мире: что будет с курсом доллара и евро в ближайшее время

То, чего давно ждали все финансовые рынки мира, произошло: ФРС США повысила ключевую ставку на 25 базисных пунктов, впервые с 2018 года. Процентные ставки по федеральным кредитным средствам регулятор повысил до 0,25−0,5% годовых.

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ФРС борется с инфляцией

Такой шаг был необходим для борьбы с инфляцией, которая достигла максимального значения за последние 40 лет. При этом глава ФРС Джером Пауэлл сигнализировал, что регулятор планирует повышать ключевую ставку и на каждом из последующих заседаний в 2022 году.

По прогнозу ФРС, ключевая ставка к концу года составит около 1,9% годовых, а в 2023 году дорастет до приблизительно 2,8% годовых. Дальше, если инфляционные процессы в США замедлятся до желательных 2−2,5% по году, рост процентной ставки закончится.

Основные неэкономические риски, по мнению ФРС США, — это война РФ с Украиной и новый локдаун, который стремительно расширяется в Китае.

Американский регулятор ожидает нового инфляционного всплеска до 4,3% в этом году на фоне замедления экономического роста до 2,8% вместо ранее планируемых 4%. Согласно прогнозу, уровень безработицы сохранится на теперешнем уровне.

Принципиальным для рынков является заявление ФРС о намерении приступить к сокращению своего баланса объемом $8,9 трлн на одном из предстоящих заседаний. Правда, пока неизвестно на каком.

Простым языком — ФРС США не ждет ничего хорошего для Америки в ближайшее время и будет пытаться точечно нащупать оптимальный компромисс процентных ставок, чтобы и экономический рост окончательно не убить, но и инфляцию придушить.

Если это не получится, экономику США ждет, как минимум, стагфляция со всеми вытекающими последствиями для населения и бизнеса. Учитывая, что в США уже не за горами новые выборы, администрации Байдена срочно надо найти выход из этой ситуации. И она его активно ищет. Как за счет попыток сбить рост мировых цен на нефть, так и за счет всяческих программ поддержки американского бизнеса на фоне сохраняющихся проблем с covid-19, вялотекущего конфликта с Китаем и резкого обострения отношений с РФ после начала войны в Украине.

Главный козырь США — фактически полная независимость в ресурсах, жизнеспособная экономика, относительно большое и сытое население. И конечно же, доллар, сохраняющий статус мировой валюты.

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Что с Европой

ЕС — заложник войны в Украине и высоких цен на энергоносители. Страны EC выглядят более уязвимыми для надвигающегося мирового кризиса и имеют меньше возможностей для маневра, нежели США. В первую очередь, за счет разного уровня восстановления отдельных стран ЕС после пандемии и скачков цен на энергоносители. К тому же, начало войны РФ против Украины создало угрозу гуманитарной катастрофы из-за притока огромного числа украинских беженцев в Европу на фоне эскалации конфликта.

Война у границ ЕС не стимулирует никого из инвесторов к активной инвестиционной деятельности в регионе.

На этом фоне довоенный прогноз, что экономика ЕС вырастет на 4% в 2022 году, а в 2023 году рост замедлится до 2,8%, — уже выглядит слишком оптимистичным. ЕЦБ 10 марта был вынужден резко ухудшить прогнозы по росту инфляции в еврозоне до среднего уровня инфляции по году в пределах 5,1% (в феврале достигла уровня 5,8% и аналитики надеются, что по году все же вернется к среднему 5,1%).

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Для справки: в декабре прошлого года европейский центробанк прогнозировал рост потребительских цен в еврозоне в 2022 году на уровне всего лишь 3,2% при целевом пороге ЕЦБ по инфляции в пределах 2% годовых. Теперь это выглядит лишь мечтой для европейских аналитиков.

Не зря глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила: «Война между Россией и Украиной из-за спровоцированного ею роста цен на энергию и сырье, перебоев в международной торговле и ослабления доверия будет иметь заметное влияние на экономическую деятельность и инфляцию. Масштабы этого негативного влияния будут зависеть от дальнейшего развития конфликта». Она намекнула на минимум одно возможное повышение процентной ставки в конце года, сохранив при этом ключевую процентную ставку на уровне минус 0,5%. Повышение ставок начнется «через некоторое время» после окончания программы покупки облигаций и будет происходить постепенно.

Промежуточный прогноз по росту ВВП стран ЕС в 2022 году составляет лишь 3,7 %, хотя еще в прошлом декабре предполагался на уровне 4,2 %. А на 2023 год прогнозируется рост экономики в объеме 2,8% (ранее 2,9%) и на 2024 год — 1,6% (прогноз не изменился). И по мнению «Минфина», этот прогноз еще, как минимум, один раз пересмотрят в сторону снижения уже до конца весны этого года.

Что будет с долларом и евро в ближайшее время

В любом случае позиции экономики ЕС сейчас выглядят менее привлекательными, нежели США. И это отразится на соотношении пары евро/доллар на международных рынках.

В общей перспективе, при ожидаемых в перспективе повышениях процентных ставок ФРС США на фоне замедленной реакции ЕЦБ и расширения войны в Украине, инвесторы делают ставку на доллар. И, скорее всего, эта тенденция будет сохраняться с небольшими отклонениями и на ближайшие несколько месяцев.

По прогнозам «Минфина», коридор по паре евро/доллар на период вторая половина марта — май 2022 года будет находиться в пределах от 1,07 до 1,145 доллара за евро.

Если предположить, что при улучшении ситуации на фронтах Нацбанк сможет в этот период запустить полноценную работу межбанка (т.е. уже без привязки к фиксированному курсу 29,2549 гривен за доллар и 33,1707 гривен за евро), то с учетом достаточно активной эмиссии гривны Нацбанком для финансирования военного бюджета — котировки доллара относительно гривны в этот период будут в пределах 37−40 гривен, а коридор по евро составит от 39,59 до 45,8 гривен.

Источник: МинФин