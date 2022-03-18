Австралия и Новая Зеландия ввели новые жесткие санкции против России
Австралия наложила санкции на 80% банковских активов России, ограничения расширили еще на 11 банков. Новая Зеландия ввела персональные санкции против Владимира Путина и его свиты. Об этом сообщают на правительственных сайтах этих стран.
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Австралия ввела ограничения на нескольких влиятельных российских олигархов, в том числе Олега Дерипаску. Новая Зеландия — на 19 денежных русских организаций и промышленных компаний.
Санкции против банков
Большинство банковских активов РФ сейчас подпадают под санкции, а также все организации, обслуживающие суверенный долг России, заявили в МИДе Австралии.
Санкциями обложили и Российский фонд национального благосостояния и Министерство финансов России.
Олигархи и окружение Путина
Австралия также ввела санкции против 41 олигарха и их родственников. Ограничения касаются и людей, у которых есть бизнес-интересы в Австралии — Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.
Новозеландские новые санкции против России, введенные вместе с австралийскими, нацелены на Владимира Путина и 12 членов его совета безопасности (включая Сергея Лаврова, Дмитрия Медведева и Сергея Шойгу).
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Под ограничения попали и 19 организаций, среди которых банк ПСБ («Промсвязьбанк», входит в первую десятку российских финучреждений) и производитель полупроводников «Интеграл».
Бизнес и въезд в Новую Зеландию
Также любым кораблям или самолетам, причастным к людям или организациям из списка, теперь запрещено заходить на территорию Новой Зеландии. А новозеландцы не имеют права на бизнес с кем-либо из указанного списка.
Значительно расширила страна и список тех, кому запрещен въезд в Новую Зеландию. Теперь там есть и депутаты Думы, голосовавшие за признание «независимости» псевдореспублик.
Однако российский олигарх Александр Абрамов (крупный акционер российского сталелитейного гиганта Evraz), у которого есть большой бизнес в Новой Зеландии, в список не попал.
Источник: МинФин