Из-за нехватки комплектующих из Украины BMW и Volkswagen останавливают заводы в Европе

Украина поставляет в Европу жгуты электропроводов для автомобилей, но после нападения России возникли большие проблемы с логистикой, поэтому BMW и Volkswagen даже вынуждены остановить свои заводы по всей Европе. Об этом сообщает Financial times, передают «Наші гроші».

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Volkswagen заявил, что 9 из 11 его поставщиков в стране работают, хотя и с меньшей мощностью.

В то же время, большой проблемой является доставка готовой продукции через польско-украинскую границу на автозаводы. Существует острая нехватка водителей грузовиков, в основном мужчины, и на них распространяются законы о воинской обязанности, которые запрещают им покидать страну.

По словам сотрудника одной из украинских групп, некоторые заводы обратились к пенсионерам, которых уже не будут призывать на войну для перемещения продукции.

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Два человека, проинформированные о ситуации, отмечают, что многие автотранспортные компании за пределами страны неохотно отправляют автомобили через границу, опасаясь, что они не вернутся. Даже после того, как находят грузовики и водителей, пограничные переходы полностью переполнены беженцами и практически закрыты для традиционных коммерческих грузовых перевозок.

Источник: МинФин