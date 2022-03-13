Как подключиться к интернету другого мобильного оператора

В рамках национального роуминга абоненты теперь могут пользоваться мобильным интернетом. Об этом говорится в пресс-релизе украинских операторов Киевстар, Vodafone Украина и Lifecell, пишет ЭП.

фото: itmaster.guru

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Что это значит

«В настоящее время абоненты могут пользоваться не только голосовыми звонками и смс, но и мобильным 2G/3G интернетом на скорости до 512 кбит/с, чтобы обмениваться сообщениями в мессенджерах или искать информацию в интернете», — говорится в сообщении.

Операторы напомнили, что национальный роуминг позволяет при пропаже связи одного оператора подключаться к сети другого.

«Сейчас наличие мобильного интернета не менее важно, чем звонки, ведь позволяет быть на связи с близкими онлайн и проверять актуальные новости. Тарификация услуг в национальном роуминге сохраняется в соответствии с тарифным планом оператора, услугами которого пользуется абонент», — объясняют компании.

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Как подключиться к сети другого оператора

Для абонентов Lifecell роуминг работает автоматически. Если подключение к сети другого оператора не происходит — необходимо произвести ручные настройки.

Абоненты Киевстар и Vodafone могут воспользоваться этой опцией, выполнив ручные настройки на смартфоне:

Отключить автовыбор сети: на Android: Настройки — Мобильная сеть (или Подключение) — Оператор; на iOS: Параметры — Сотовые данные — Выбор сети

Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone, Kyivstar или Lifecell.

Если зарегистрироваться не удалось, нужно попробовать еще раз или выбрать другую сеть.

Проверить возможность использования мобильного интернета — отправить сообщение в мессенджере.

Операторы обратили внимание, что подключение национального роуминга может создать дополнительную нагрузку на мобильные сети. Чтобы все абоненты имели доступ к связи в важный момент, они советуют:

отключить автозагрузку в мессенджерах и других приложениях, например, автоматическое обновление в Play Market и App Store через мобильные сети;

в настройках смартфона можно запретить приложениям, работающим в фоновом режиме, использовать мобильный трафик;

установить меньшее качество видео в Youtube и других видеостриминговых сервисах;

при наличии следует использовать wi-fi.

«Также абонентам важно ежедневно пытаться вернуться (подключиться) к сети своего оператора. Вручную или включив автовыбор сети», — добавили операторы.

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Как писал «Минфин», с 7 марта можно переключаться на сеть других украинских операторов, звонить и отправлять сообщения, если своя сеть временно не доступна.

Источник: МинФин