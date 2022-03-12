Украинская армия уничтожила военную технику России на $5 млрд.

Украинская армия с начала российского вторжения уничтожила 2593 единицы вражеской техники, которая оценивается в 5 млрд долл. или 700 млрд руб. Об этом говорится в оценке Forbes Украина.

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Столько чего уничтожили

Среди этой техники — 58 самолетов, 83 вертолета, 363 танка и 1 205 боевых бронированных машин (ББМ).

В денежном измерении 47% общих потерь пришлось на самолеты и вертолеты, 29% — на танки, 14% — на ББМ. В частности, разрушенные танки стоили России 1,5 млрд долл., ББМ — 0,7 млрд долл., самолеты и вертолеты — 2,4 млрд долл.

Пока неизвестны марки всех сбитых самолетов. РФ использует Су-25 за 11 млн долл., Су-30 — за 33 млн долл., Су-34 — за 36 млн дол. ВСУ также сбили два больших десантных самолета Ил-76 под Васильковом и Кропивницким. Стоимость каждого — 86 млн дол.

Учтено не все

Авторы исследования отмечают, что оценка приблизительна, а стоимость техники взята из открытых источников.

Также издание не включало в расчет стоимость выпускаемых по Украине ракет. Только баллистические ракеты «Искандер» и крылатые ракеты «Калибр», применяемые российскими войсками, стоят в общей сложности около 3 млрд дол.

Плюс трофеи

Украинская армия захватывает танки, бронетранспортеры и другую технику российской армии.

«Укроборонпром», который их ремонтирует и переоснащает, отказался дать точное количество захваченной техники, но сообщил изданию, что это «большое количество» и что трофеи «быстро» становятся к бою на стороне украинских военных.

«Если повреждена часть корпуса или гусеничный ход, это оперативно можно решить, проблем с необходимыми комплектующими у нас нет, — говорит советник главы „Укроборонпрома“ Владислав Криклий. — Мы закрашиваем элементы, указывающие на то, что это российская военная техника».

Источник: МинФин