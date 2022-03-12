Правительство оценивает текущий ущерб от войны в $120 миллиардов

За две недели войны Россия уже нанесла отечественной экономике ущерб в $119 млрд. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин в эфире телеканала «Рада».

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Убытки растут

«Вчера или позавчера Офис Президента заявлял о более чем 100 миллиардах долларов. Они говорили как раз об объектах инфраструктуры, на сегодняшний день эта цифра у нас уже уточнена — это $119 млрд», — рассказал Кудин. Он отметил, что с каждым днем войны эта цифра будет только расти.

По словам Кудина, Министерство экономики считает ущерб, нанесенный Украине российскими войсками по двум направлениям:

прямые единовременные убытки (сколько будут стоить разрушенные объекты)

и объем потерь ВВП в результате действий российской армии.

Заместитель министра добавил, что в настоящее время правительство Украины готовит иски в международные суды для того, чтобы заставить Россию возмещать эти убытки. Кудин подчеркнул: очень важно собрать как можно больше свидетельств о вреде, нанесенном армией РФ.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, с начала войны только транспортная инфраструктура Украины понесла убытки более чем на $10 млрд.

Придется компенсировать

Денис Кудин напомнил, что западные партнеры арестовали золотовалютные резервы России на $415 млрд.

Украинское правительство совместно с правительствами других стран ищут механизм передачи Украине этих средств для возмещения ущерба, нанесенного военными РФ.

Аналитик Евгений Дубогрыз посчитал: если война продлится еще две недели, то каждый трудоспособный россиянин будет работать почти год на возмещение ущерба Украине.

Источник: МинФин