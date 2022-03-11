ЕЦБ займет позицию ожидания на фоне российского вторжения — аналитики

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на этой неделе проведет встречу, на которой будет принимать решение о своей монетарной политике. Ожидается, что центробанк будет сохранять осторожность, ведь вторжение России и его последствия могут полностью сломать планы, которые он имел в 2022 году, передает CNBC.

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Через две недели с начала вторжения финансовый мир изменился до неузнаваемости. Цены на нефть и газ взлетели до десятилетних максимумов, а акции европейского банковского сектора рухнули, потеряв все свои достижения за прошлый год.

Ситуация остается крайне непредсказуемой. Но кое-что можно предположить: инфляция продолжит расти, а экономика просядет из-за проблем с поставками и высоких цен на сырье.

ЕЦБ проявит осторожность

«Поскольку неизвестно, насколько сильным будет стагфляционный шок, мы ожидаем, что ЕЦБ займет выжидательную позицию», — прогнозирует Дирк Шумахер из Natixis.

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Инфляция в еврозоне составила 5,1% в январе и выросла до 5,8% в феврале на фоне удорожания цен на энергоносители. Инфляционное давление, вероятно, будет расти и дальше, ведь Путин грозится полностью остановить поставки газа в ответ на санкции Запада.

По словам главного экономиста Berenberg Хольгера Шмидинга, ЕЦБ до сих пор имеет одно преимущество над ФРС: высокая инфляция в еврозоне вызвана исключительно внешними факторами, которые европейский центробанк не может контролировать. Это позволяет ему воздержаться от любых важных решений, пока ситуация не прояснится.

Что прогнозируют эксперты

Большинство опрошенных Reuters экономистов считают, что ЕЦБ повысит ставку только в последние месяцы 2022 года. Сейчас нет консенсуса относительно месяца, когда ЕЦБ мог бы прекратить свою программу покупки активов, также известную как APP.

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Во время пресс-конференции мы, вероятно, много раз услышим слово «опциональность», ведь ситуации критически не хватает ясности.

Источник: МинФин