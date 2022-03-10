Финансы

С начала марта банки получили около 28 миллиардов долгосрочного рефинанса. Кто больше всего?

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 10 марта, 2022
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За 1−4 марта Нацбанк предоставил рефинансирование сроком более 30 дней на общую сумму 27,7 млрд. грн. Об этом говорится в официальной отчетности регулятора в разрезе отдельных банков

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Предыдущую такую подробную отчетность НБУ предоставил только за 25 февраля, хотя по его данным 28 февраля банки получили 13,6 млрд грн так называемого «военного» рефинанса, сроком на 1 год под 11% годовых. Согласно соответствующему Постановлению, такое рефинансирование является бланковым, то есть предоставляется без обеспечения (залога).

Однако в последней отчетности Нацбанка в графе «Тип обеспечения» почти везде отмечено: «Залог пула активов (ПА)». Исключение — А-Банк, получивший 80 млн грн двумя траншами.

В марте больше всего получили:

  • Приватбанк — 16,5 млрд грн.
  • Укргазбанк — 7,2
  • Таскомбанк — 2,0
  • Прокредит Банк — 0,5
  • Правэксбанк — 0,45

    • По данным НБУ, 7 марта 5 банков получили годовой рефинанс на 1,1 млрд грн под 11% годовых.

    Источник: МинФин

    Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 10 марта, 2022
    0 0 1 минута чтения
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