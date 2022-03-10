Как власти России решили управлять имуществом уходящих компаний

В иностранных компаниях, покидающих РФ, может быть введено внешнее управление. Уже разработан соответствующий законопроект «О внешней администрации по управлению организацией», пишет The Bell.

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Предложенный механизм представляет собой гибрид уже имеющейся в законе о банкротстве процедуры внешнего управления, которая будет осложнена замещением активов.

Что предлагается

Согласно законопроекту, временная администрация может быть введена в одном из двух случаев:

руководитель или коллективные органы компании «фактически прекратили» управление, например, покинули территорию России и оставили организацию без присмотра «вопреки ее интересам»;

органы управления осуществили действия, которые могут привести к необоснованному прекращению деятельности, ликвидации или банкротству, к ним относятся публичное заявление о прекращении деятельности компании «в отсутствие очевидных экономических оснований».

В первом случае внешняя администрация вводится на три месяца, а во втором — на шесть.

Во втором случае процесс обратим для собственника, отмечается в пояснительной записке: акционеры, владеющие более чем 50% компании, могут обратиться в суд с ходатайством об отзыве внешней администрации и возобновить работу в России.

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Кому перейдет «отжатое» имущество

Функции внешней администрации, как следует из законопроекта, будут выполнять представители госкорпорации ВЭБ.РФ (для нефинансовых организаций) или АСВ (для финансовых). Главной задачей внешней администрации будет создание новой организации на базе существующей — через процедуру банкротства. Акции нового общества должны быть выставлены на торги, а старое будет ликвидировано.

Законопроект может коснуться десятков зарубежных компаний и сервисов, которые объявили о приостановке или прекращении работы в России.

В правительство и Генпрокуратуру уже направлен список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть «национализированы». Сейчас в списке 59 позиций (но он может дополняться), включая Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota и H&M.

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Источник: МинФин