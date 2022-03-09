Финансы

США запретили импорт нефти и газа из России

Photo of Admin Admin Send an email 37 минут agoОбновлено: 9 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

США запретили импорт российских нефти и газа из России. Об этом сообщил президент Джо Байден.

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По словам президента, данное решение поддержали все политические силы Сената. Байден также подчеркнул, что США могут позволить такие меры, но Европа более зависима от энергоресурсов РФ, поэтому там процесс отказа от российского импорта будет продолжаться дольше.

«Американский народ нанесет еще один мощный удар режиму Путина. Мы не будем участвовать в субсидировании войны», — добавил Байден.

По его словам, решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим США, но в Вашингтоне считают, что должны сделать этот шаг.

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Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 37 минут agoОбновлено: 9 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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