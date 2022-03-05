Чехия планирует ежемесячно выплачивать по €200 украинским беженцам

Беженцы с Украины смогут получить выплаты в течение трех месяцев со дня прибытия в страну. Помощь также будут получать те, кто их приютил. Об этом сообщило Чешское радио.

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Соответствующий законопроект о выплате беженцам из Украины в качестве ежемесячной финансовой поддержки 5 тыс. крон (около €200), внесенный министром труда и социальных дел республики Марианом Юречкой, правительство Чехии обсудит в понедельник, 7 марта.

«Проект (закона, направленный в правительство, предусматривает выплаты, — ред.) 5 тыс. крон на каждого беженца», — отметил Юречка.

Кроме того, кабмин намерен финансово поддержать жителей Чехии, обеспечивающих беженцев жильем.

Беженцы смогут получить выплаты в течение трех месяцев со дня прибытия в Чехию.

Владельцам жилья, которые размесят их у себя, власти планирую выплачивать по 1 тыс. крон (примерно €40) на человека в течение пяти месяцев.

Законопроект, после одобрения правительством, пройдет ускоренной процедурой утверждения в парламенте республики.

По данным ООН, с начала вторжения РФ, Украину покинуло 1,2 млн жителей. В Чехии зарегистрировали около 40 тыс. беженцев.

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Как писал «Минфин», украинские беженцы будут иметь право жить и работать в Европейском Союзе в течение трех лет.

ЕС предусматривает предоставление гражданам Украины и резидентам страны право жить, работать, получать медицинскую помощь, жилье и образование немедленно на срок до одного года, без необходимости проходить длительные процедуры предоставления убежища.

Если конфликт будет длиться долго или беженцы не смогут вернуться безопасно, этот статус может быть продлен еще на два года.

Источник: МинФин