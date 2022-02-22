Великобритания наносит удары по российским банкам: это только начало

Великобритания вводит санкции против пяти российских банков и трех физических лиц, это только начало, заявил Борис Джонсон. Премьер-министр Великобритании в Палате общин заявил, что следует ожидать дальнейших агрессивных шагов со стороны России, подрывной деятельности на востоке Украины, за которыми может последовать полномасштабное вторжение.

Борис Джонсон начал свое заявление с утверждения, что Владимир Путин «грубо нарушил» Минские соглашения, признав два региона на востоке Украины находящимися под контролем боевиков, пишет Первая Лента.

Он добавил, что в своей «подстрекательской речи» российский президент отрицал наличие в Украине каких-либо традиций истинной государственности и «выдвинул множество других ложных обвинений».

Борис Джонсон заявил депутатам, что, признавая сепаратистские регионы, Владимир Путин планировал «предлог для вторжения» в остальную часть Украины. — Мы должны готовиться к следующим этапам реализации путинского плана, — сказал премьер-министр Великобритании. Он добавил, что следует ожидать наступления почти 200 тысяч солдат.

Борис Джонсон объявил о санкциях против пяти российских банков: «Россия», «ИС Банк», «Генеральный банк», «Промсвязьбанк» и «Черноморский банк». Премьер-министр также ввел санкции в отношении трех человек: Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга.

Братья Ротенберги принадлежат к российскому клану, который в 2020 году был назван журналом Forbes самой богатой семьей России. Два брата контролируют очень большую часть российской экономики.

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