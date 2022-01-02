Кого из украинцев могут лишить пенсий в 2022 году: важные данные

В 2022 году некоторые категории украинцев могут лишиться пенсий. На сайте Главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области опубликовали причины, по которым можно лишиться пенсий.

Там напомнили, что согласно статьи 49 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» выплата пенсии может быть приостановлена по нескольким причинам, пишет Первая Лента.

Так пенсию могут отменить если пенсия назначена на основании документов, содержащих противоречивые сведения, также пенсионные выплаты могут остановить в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если иное не предусмотрено международным договором Украины. Выплата пенсии приостанавливается в случае смерти пенсионера, а также в случае неполучения пенсии через отделение почтовой связи в течение 6 месяцев подряд.

В тоже время начисление пенсию может прекратиться в случае окончание срока обучения детей, получающих пенсию в случае потери кормильца, непризнания пенсионера лицом с инвалидностью и трудоустройство лица, получающего пенсию за выслугу лет, на работу по должности, дающей право на пенсию за выслугу лет.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО увеличили размер пенсий.