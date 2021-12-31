Сколько стоит «Оливье» к новогоднему столу в ОРДО: цены удивили местных жителей

Перед Новым годом стало известно, сколько придется заплатить жителям ОРДО за одну из главных стран новогоднего стола- салат «Оливье».

За прошлый год все продукты в ОРДО существенно подорожали, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Так за килограмм картофеля придется заплатить от 45 до 60 российских рублей. Морковь же обойдется покупателю в 45 рублей за килограмм. Существенно подорожали и мясная продукция.

И так за 200 грамм картофеля на «Оливье» придется заплатить 15 рублей, 300г филе куриного — 90 рублей, морковь 100 грамм – 5 рублей, за 120 грамм зеленного горошка придется отдать 70 руб, соленые огурцы обойдутся в 80 руб, 200 грамм майонеза — 50 руб и два яйца куриных — 15 рублей.

В итоге один килограмм салата в ОРДО обойдется в 325 российских рублей, это приблизительно 120 гривен.

Несмотря на увеличение цен на продукты в течение 2021 года, цена перед праздниками остается якобы «стабильной», по мнению местных «журналистов», подконтрольных «ДНР».

Ранее мы сообщали, что перед новым годом в «ДНР» отроют КПВВ.