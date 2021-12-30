Перед новым годом в «ДНР» отроют КПВВ: какие условия

Завтра, 31 декабря, так называемая «ДНР» все-таки откроет КПВВ «Еленовка» и будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд. Так называемый «межведомственный оперштаб «ДНР» распространил эту информацию.

В самый канун Нового года пересечь линию разграничения можно с 09:00 до 16:30 Однако существуют некоторые правила, чтобы это сделать, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Отмечается, что для выезда из ОРДО необходимо иметь при себе регистрацию (прописку) на территории Украины. В тоже время сообщается, что для лиц, имеющих регистрацию (прописку) на территории ОРДО, необходимо разрешение «межведомственного оперативного штаба».

Для въезда в ОРДО в обязательном порядке необходимо разрешение «штаба». Без него попасть в «республику» не получится.

Ранее мы сообщали, что В Луганске убивают электротранспорт, это делается ради наживы «частников».