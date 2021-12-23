С первого января в Украине поднимут цены на доставку газа: сколько придется платить

Уже с первым днем 2022 года в Украине поднимут тарифы. С первого января в Украине повысят цену на распределение газа.

Так вчера, 22 декабря, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новые тарифы на распределение газа, которые будут действовать в Украине с первого января следующего года, пишет Первая Лента.

По сравнению с нынешними тарифами повышение составляет от 10 до 15% в зависимости от компании, которая осуществляет распределение газа. Так самые высокие тарифы у следующих компаний: «Гадячгаз»; «Закарпатгаз»;»Лубныгаз»;»Николаевгаз»; «Тисменицагаз»; «Харьковгаз»;»Черновцыгаз». Абонентам этих компаний придется платить 1,99 грн за куб. м.

В тоже время самые низкие тарифы у «Киевгаза» — 0,32 грн за куб. об; «Харьковгоргаза» – 0,43 грн за куб. об; «Кременчуггаза» — 0,46 грн за куб. об, «Криворожгаза» — 0,53 грн за куб. об и «Черкассыгаза» — 0,57 грн за куб. об. Все цены указаны без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

Полностью все тарифы:





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