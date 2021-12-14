Пушилин заявил, что «ДНР» будет помогать РФ в важном вопросе

В «ДНР» сделали смелое заявление о том, что уже в ближайшее время начнут помогать Российской Федерации в важном вопросе. Такие итоги можно подвести под словами так называемого «главы» «ДНР» Дениса Пушилина.

Он рассказал, что ОРДО якобы преодолели отрицательную динамику развития экономики, вызванную войной и блокадой. Таким образом, «республика» теперь уже якобы способны «осуществить эффективное импортозамещение на российском рынке целого ряда зарубежных товаров», пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Наши предприятия могут осуществить эффективное импортозамещение на российском рынке целого ряда зарубежных товаров, которые сейчас не производятся в России, но могут изготавливаться с минимальными капиталовложениями в «ДНР» и «ЛНР»», — заявил Пушилин.

Такое заявление он сделал во время выступления на проходящей в неподконтрольном Украине Донецке встречи «Перспективы углубления экономической интеграции России и Донбасса».

Интересно, что какие именно товары, которые не изготавливают в РФ и изготавливают в Европе и ОРДЛО, Пушилин не навал.

Ранее Пушилин неожиданно похвалил Порошенко и раскритиковал Зеленского.