Ощадбанк обратился с важным обращением к пенсионерам из ОРДЛО

Ощадбанк сделал важное обращение к пенсионерам, которые проживают в ОРДЛО. Только в отделениях банка в Донецкой области лежит 114 тысяч перевыпущенных банковских карт пенсионеров.

Начальница областного управления «Ощадбанка» Светлана Ивенко на брифинге сообщила также, что своих владельцев ожидает 36 тысяч пенсионных удостоверений. В общей сложности на данный момент на Донетчине зарегистрировано 264 100 пенсионеров-переселенцев, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Сейчас „Ощадбанк“ работает над тем, чтобы продлить срок действия тех карт, которые закончились с марта 2020 года по февраль 2022-го, чтобы их продлили включительно до 31 марта 2022 года. То есть еще на три месяца», — заявила она.

В тоже время она добавила, что банковские карты продолжают поступать в отделения Ощадбанка. Она призвала пенсионеров обращаться за ними, для этого предварительно необходимо нужно записаться в электронную очередь и согласовать визит через мессенджер или по телефону.

Ранее в ОРДО пообещали, что цены на продукты в ближайшее время пойдут вниз.