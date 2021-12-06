В ОРДО пообещали, что цены на продукты в ближайшее время пойдут вниз: подробности

Жители ОРДО уже не раз сообщали о том, что цены в «республиках» очень высокие. Они даже выше, чем в некоторых регионах Российской Федерации.

Многие надеялись на то, что цены на продукты упадут после того, как президент России Владимир Путин подписал указ по снятию ограничений для экономических отношений с ОРДЛО. В тоже время так называемый «глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что эффект еще не наступил, потому что не завершена работа по ликвидации так называемых «таможенных пошлин», пишет Первая лента со ссылкой на Донпресс.

В тоже время он также добавил, что в ближайшее время ситуация изменится в лучшую сторону и это увидят местные жители.

«Цены в ДНР пока еще высокие. Потому что указ президента есть, но правительству РФ был дан еще месяц на доработку. Это что касается экспорта. Но нам важен еще и импорт. Потому что на нас распространялись многие вывозные пошлины из РФ, и это отражалось на цене. Поэтому цены будут падать — пошлины должны убрать. Будет проходить целый перечень мероприятий», — заявил Пушилин.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» закрывают самое стабильное предприятие в «республике».