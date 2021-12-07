Стало известно, кто теперь будет отвечать за экономику в «ДНР»

Стало известно, кто в «ДНР» будет отвечать за экономику. Подконтрольные ОРДО паблики сообщают, что местные «власти» нашли наиболее вероятного кандидата на должность так называемого «вице-премьера по экономике «ДНР».

Эту должность должен занять Владимир Ежиков. На данный момент он занимает должность руководителя «аппаратом правительства «ДНР». Ранее он был директором департамента экономики аннексированного Севастополя, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Более месяца за экономику фактически никто в «ДНР» не отвечал. С первого ноября «экономический блок правительства «ДНР» работал без курирующего вице-премьера. Известно, что бывший «вице-премьер» Владимир Пашков был освобожден с должности 1 ноября.

На данный момент официального решения по поводу назначения Владимира Ежикова, но местные паблики уверенны, что именно он займет эту должность. Конкурентов у него фактически нет.

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