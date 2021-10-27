«Северный поток — 2» на пути к запуску: анализ надежности поставок завершен

По заявлению Министерства экономики Германии, выдача сертификата на газопровод «Северный поток-2» «не будет угрожать безопасности поставок газа в Германию и Европейский Союз.

Исследование было отправлено в федеральное сетевое агентство для продолжения процесса сертификации и «изучения других юридически необходимых нормативных условий», пишет Первая Лента со ссылкой на Neue Zuercher Zeitung.

Ранее Россия попросила Германию сертифицировать трубопровод до 8 января, подтвердив, что первая нитка НС2 заполнена техническим газом и готова к эксплуатации, но «газ может быть отправлен только после получения официального согласия».

На пути к окончательному запуску NS2 «был сделан важный промежуточный шаг для завершения анализа надежности поставок, которая пояснила, что во вторник в Берлине федеральное министерство экономики пришло к выводу, что выпуск сертификат не поставит под угрозу безопасность поставок газа в Германию и ЕС. Исследование было отправлено в федеральное сетевое агентство для продолжения процесса сертификации и «изучения других юридически необходимых нормативных условий».

По закону требуется анализ надежности поставок. По сути, цель состоит в том, чтобы прояснить вопрос о том, может ли так называемый поставщик из третьей страны продавать газ на внутреннем рынке ЕС. По данным ведомства, анализу предшествовали консультации с соседними странами ЕС, в том числе Италия, Австрия, Польша, Чехия, Венгрия, Эстония, Латвия и Литва.

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