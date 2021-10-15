Наиболее динамично растет оплата картами услуг курьеров — UPC

В 3 квартале текущего года услуги курьеров с помощью платежных карт оплатили на сумму в 4,5 раза большую, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Минфину» сообщили в Украинском процессинговом центре (UPC), который обслуживает карточные операции 24 банков.

Фото: Pixabay

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Что еще выросло в разы

Кроме этого, стремительно росли карточные интернет-оплаты:

авиа и ж / д билетов (+ 200%)

такси (+ 148%);

одежды в интернет-магазинах (+ 129%)

доставки готовой еды (+ 100%).

Операции в сети выросли на треть

За третий квартал текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, количество операций в интернете увеличилась на 35,3%, а их объемы выросли на 58,1%. Средняя сумма операции превысила 2 тыс грн.

Больше всего в интернете за июль-сентябрь украинцы тратили на:

— развлечения (включая видео-игры),

— коммунальные платежи,

— пополнение мобильных телефонов;

— авиа и ж / д билеты

— оплату почтовых и логистических услуг.

С карты на карту онлайн переводят вдвое больше

Сервис перевода средств с карты на карту через интернет и в дальнейшем демонстрирует стремительный рост.

За третий квартал произошел рост объемов таких переводов почти вдвое, а средняя сумма транзакции составила почти 3 тыс грн.

Источник: МинФин