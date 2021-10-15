Финансы

Наиболее динамично растет оплата картами услуг курьеров — UPC

Photo of Admin Admin Send an email 47 минут ago
0 0 1 минута чтения

В 3 квартале текущего года услуги курьеров с помощью платежных карт оплатили на сумму в 4,5 раза большую, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Минфину» сообщили в Украинском процессинговом центре (UPC), который обслуживает карточные операции 24 банков.

Фото: Pixabay

5

Что еще выросло в разы

Кроме этого, стремительно росли карточные интернет-оплаты:

  • авиа и ж / д билетов (+ 200%)
  • такси (+ 148%);
  • одежды в интернет-магазинах (+ 129%)
  • доставки готовой еды (+ 100%).

Операции в сети выросли на треть

За третий квартал текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, количество операций в интернете увеличилась на 35,3%, а их объемы выросли на 58,1%. Средняя сумма операции превысила 2 тыс грн.

Больше всего в интернете за июль-сентябрь украинцы тратили на:

 — развлечения (включая видео-игры),

 — коммунальные платежи,

 — пополнение мобильных телефонов;

 — авиа и ж / д билеты

 — оплату почтовых и логистических услуг.

С карты на карту онлайн переводят вдвое больше

Сервис перевода средств с карты на карту через интернет и в дальнейшем демонстрирует стремительный рост.

За третий квартал произошел рост объемов таких переводов почти вдвое, а средняя сумма транзакции составила почти 3 тыс грн.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 47 минут ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине

1 час ago

Баскетболисты «Николаева» прервали серию поражений в чемпионате Украины

2 часа ago

Спрос на новые электрокары в Украине за месяц вырос в 2,5 раза

2 часа ago

«Крылом задели Газель»: президент Татарстана рассказал, как падал самолет

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button