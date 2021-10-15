Наиболее динамично растет оплата картами услуг курьеров — UPC
В 3 квартале текущего года услуги курьеров с помощью платежных карт оплатили на сумму в 4,5 раза большую, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Минфину» сообщили в Украинском процессинговом центре (UPC), который обслуживает карточные операции 24 банков.
Фото: Pixabay
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Что еще выросло в разы
Кроме этого, стремительно росли карточные интернет-оплаты:
- авиа и ж / д билетов (+ 200%)
- такси (+ 148%);
- одежды в интернет-магазинах (+ 129%)
- доставки готовой еды (+ 100%).
Операции в сети выросли на треть
За третий квартал текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, количество операций в интернете увеличилась на 35,3%, а их объемы выросли на 58,1%. Средняя сумма операции превысила 2 тыс грн.
Больше всего в интернете за июль-сентябрь украинцы тратили на:
— развлечения (включая видео-игры),
— коммунальные платежи,
— пополнение мобильных телефонов;
— авиа и ж / д билеты
— оплату почтовых и логистических услуг.
С карты на карту онлайн переводят вдвое больше
Сервис перевода средств с карты на карту через интернет и в дальнейшем демонстрирует стремительный рост.
За третий квартал произошел рост объемов таких переводов почти вдвое, а средняя сумма транзакции составила почти 3 тыс грн.
Источник: МинФин