Стало известно, за сколько Louis Vuitton купил ювелирного гиганта Tiffany

Холдинг LVMH объявил о завершении процесса поглощения ювелирной компании Tiffany & Co за $ 15,8 млрд и назначил новое руководство. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию.

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«Я рад приветствовать Tiffany и ее талантливых работников в нашей группе. Tiffany — это легендарный бренд и значительная эмблема мирового ювелирного рынка. Мы оптимистично смотрим на возможности Tiffany быстро расти, внедрять инновации и оставаться важными в воспоминаниях и достижениях наших клиентов», — прокомментировал покупку Tiffany председатель и исполнительный директор LVMH Бернар Арно.

На смену директору Tiffany Алессандро Боглиоло придет Энтони Ледра, вице-президент Louis Vuitton.

Вице-президентом Tiffany станет Александр Арно, сын главы холдинга.

Ожидается, что приобретение Tiffany укрепит позиции LVMH в ювелирном деле и увеличит ее присутствие в США.

Длительная история покупки

Как сообщал «Минфин», LVMH объявила о плане приобретения Tiffany еще в 2019 году. Тогда называлась несколько большая сумма сделки — $ 16,2 млрд. В то же время процесс слияния компаний остановился с началом пандемии.

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Осенью этого года LVMH заявила, что отказывается от сделки. В ответ на это Tiffany подала в суд, требуя от компании выполнить предварительную договоренность. О новом соглашении LVMH и Tiffany договорились в октябре.

Источник: МинФин