Сколько украинцы продали и купили валюты в 2020 году

Население Украины в декабре 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты на $ 1 623,8 млн (в эквиваленте) и купило на $ 1 708,4 млн. Таким образом, в декабре второй месяц подряд наблюдалась чистая покупка валюты населением, которая составила $ 84,6 млн. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные НБУ.

Фото: pmg.ua

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Всего с начала года население продало банкам валюты на $ 15 950,6 млн и купило на $ 14 852,5 млн, сальдо составило $ 1 098,1 млн.

Эти данные не учитывают безналичных операций населения по покупке и продаже валюты в банках.

Напомним

Национальный банк Украины в течение 2020 купил на межбанковском валютном рынке на $ 4929,00 млн и продал на $ 3891,00 млн. За весь год чистая покупка валюты Нацбанком составила $ 1038,00 млн.

Источник: МинФин