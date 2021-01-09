Финансы

Новый рекорд. Капитализация Tesla впервые превысила $800 млрд

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По результатам торгов 8 января акции производителя электромобилей Tesla выросли на 7,8%. Благодаря этому общая стоимость компании достигла $ 834 млрд, что является самым высоким показателем в ее истории.

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На прошлой сессии рыночная стоимость Tesla пересекла отметку в $ 774 млрд, что сделало ее пятой самой дорогой компанией на фондовом рынке США, и позволило обойти по капитализации Facebook.

Всего за год акции Tesla подорожали на 814%.

Возможное падение акций

По словам основателя компании Илона Маска, фактическая доходность компании сейчас около 1%. Инвесторы ожидают прибыли, а если результаты их не удовлетворят — акции упадут «как суфле от удара кувалдой», подчеркнул он.

Согласно анализу Wall Street Journal, прибыль Tesla в значительной степени генерируется за счет реализации ZEV-кредитов, которые помогают автомобильным компаниям укладываться в требования законодательства в отношении выбросов. За последние четыре квартала это направление принесло компании $ 1,3 млрд, при этом рентабельность составляет 100%. Общая чистая прибыль за этот период составила всего $ 556 млн.

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По мнению издания, этот источник прибыли в ближайшие годы может иссякнуть, поскольку традиционные автомобильные компании наращивают активность на рынке электромобилей.

Источник: МинФин

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