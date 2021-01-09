Интернет-магазин нумизматики НБУ не проработал и недели. Из-за ажиотажного спроса на монеты его временно закрыли

Национальный банк временно приостанавливает прием новых заказов в интернет-магазине. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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«Приносим извинения всем желающим воспользоваться новым сервисом, кто не с первого раза смог зарегистрироваться или приобрести нашу сувенирную продукцию. Интерес пользователей в разы превысил наши самые оптимистичные прогнозы», — говорится в сообщении.

По данным НБУ, в пиковые моменты на сайт интернет-магазина одновременно заходило более 100 тыс. пользователей. Поэтому иногда он работал с перебоями.

Только 4 января была оформлена почти тысяча заказов на более чем 15 000 монет.

«Теперь нам нужно время, чтобы обработать все заказы, обновить каталог монет и осуществить определенные технические настройки. Все оплаченные заказы будут обработаны и направлены пользователям», — обещают в НБУ.

О возобновлении работы интернет-магазина сообщат дополнительно.

«Для этого понадобится совсем немного времени. Проведение дополнительных технических работ позволит нам в будущем своевременно предоставлять качественные услуги», — уверяют в НБУ.

3 дня назад

Как писал «Минфин», 4 января Нацбанк объявил о запуске интернет-магазина по продаже нумизматической продукции — памятных монет и сувенирной продукции.

В нем доступны для продажи памятные монеты Украины и сувенирная продукция. Они будут реализовываться по розничной цене НБУ.

Для оформления покупки необходимо зарегистрироваться, указав свои фамилию и имя, а также контактную информацию.

После этого появится возможность оплатить заказ платежной картой любого банка и оформить доставку. Оплата возможна исключительно в безналичной форме платежной картой НПС «Простір», Visa или MasterCard.

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Варианты доставки

Доставку заказов по всей территории Украины будет осуществлять Новая Почта и Укрпочта.

Сроки доставки и условия получения нумизматической продукции соответствуют условиям компании, которую выбирает пользователь.

Источник: МинФин