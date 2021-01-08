Самый богатый в мире. Илон Маск обошел Джеффа Безоса

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком мира, обойдя владельца Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Bloomberg.

Фото: Интерфакс

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По состоянию на 10:15 по Нью-Йорку (17:15 по Киеву) 7 января, благодаря подорожанию акций Tesla, состояние Маска выросло до $ 188,5 миллиарда. Благодаря этому он обошел Джеффа Безоса, который был самым богатым человеком мира с октября 2017 года.

За последний год состояние Маска выросло на $ 150 млрд, прежде всего, благодаря стремительному подорожанию акций производителя электрокаров Tesla — на 743%. Bloomberg предполагает, что это — самый стремительный процесс обогащения человека в истории.

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Зато Безос потерял часть своих акций Amazon после развода. А еще он в рамках благотворительности подарил свои акции на сумму около $ 680 млн.

Сам Маск уже прокомментировал свое лидерство в Twitter. Он написал: «Так странно». И потом добавил: «Что же, возвращаемся к работе…».

Всего, по информации Bloomberg, в прошлом году состояние 500 самых богатых людей мира выросло на рекордные $ 1,8 триллиона, или на 31%.

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Кто богател в 2020 году

Как писал «Минфин», совокупное состояние более 2200 миллиардеров в мире с начала года выросло на $ 1,9 трлн, несмотря на пандемию и политические события.

По состоянию на 11 декабря, капитал богатейших людей мира оценивался в $ 11,4 трлн — это на 20% больше, чем их совокупное состояние на конец 2019 года.

Быстрее других росло совокупное состояние китайских миллиардеров — оно увеличилось за год на 60%, или $ 750 млрд.

Состояние 600 американских миллиардеров выросло на $ 560 млрд и достигло $ 4 трлн. Это стало возможным благодаря росту фондового рынка — индекс S&P 500 прибавил в этом году 13%, а индекс Nasdaq — 38%.

Источник: МинФин