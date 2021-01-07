Налоговая объяснила, какие ФОПы и когда освобождаются от уплаты ЕСВ

Государственная налоговая служба разъяснила, какие ФОПы освобождаются от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и за какой период.

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Согласно разъяснению налоговой, физические лица — предприниматели, которые выбрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой группе плательщиков единого налога, временно освобождаются от начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Льгота действует в части сумм, подлежащих начислению и уплате такими лицами в период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (covid-19).

В частности, единый взнос можно не платить за:

1 — 31 декабря 2020 года;

1 — 31 января 2021 года;

1 — 28 февраля 2021 года;

1 — 31 марта 2021 года;

1 — 30 апреля 2021 года;

1 — 31 мая 2021 года.

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Источник: МинФин