Ethereum обновил максимум с февраля 2018 года

6 января курс Ethereum на криптобирже Binance обновил максимум с февраля 2018 года на отметке в $ 1166. По состоянию на 14:55 криптовалюта стоила $ 1147, за прошедшие сутки она подорожала на 11%, с начала 2021 года — на 63%. Об этом пишет РБК.

Фото: uktech.news

0

Как менялся курс

В середине марта 2020 года курс крупнейшего по капитализации альткоина падал до локального минимума в $ 86. За последующие 10 месяцев стоимость актива поднялась на 1256%.

Исторический максимум Ethereum был установлен три года назад, 10 января 2018 года, на отметке в $ 1440. До обновления этого показателя криптовалюте остается подорожать еще на 23,5%.

Читайте также:Ethereum подорожал на 26% за неделю и обновил максимум с мая 2018 года

Причины роста

Среди главных факторов роста стоимости монеты называют запуск нулевой фазы второй версии Ethereum 2.0. Он состоялся 1 декабря, обновление заменит функцию майнинга на стекинг. Это означает, что держатели ETH смогут пассивно увеличивать количество своих монет.

Читайте также: В день рождения биткоин поставил новый рекорд — более $ 34 тысяч за монету

Также в конце 2020 года Чикагская товарная биржа (CME) анонсировала добавление фьючерсов на Ethereum. Новый продукт запустят 8 февраля 2021 года, сейчас он ожидает оценки финансового регулятора. В 2017 году биржа добавила контракты на биткоин.

Источник: МинФин